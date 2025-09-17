Hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ từ Bình Phước cũ qua Đồng Nai làm việc

Ngày 17/9, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận chủ trương bổ sung kinh phí hơn 40,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Bình Phước cũ đến làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai sau quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Quyết định này trên dựa trên tờ trình của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp tổ chức hành chính giữa hai tỉnh.

Cán bộ tỉnh Bình Phước cũ đi xe đưa đón từ phường Đồng Xoài qua phường Trấn Biên làm việc (Ảnh: Hoàng Bình).

Nguồn kinh phí được trích từ kinh phí đã được giao tại quyết định của UBND tỉnh Bình Phước cũ về việc phân bổ nguồn từ ngân sách Trung ương theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, phân bổ kinh phí đúng tiến độ, đảm bảo chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. Đồng thời, Sở cũng có trách nhiệm thông báo rộng rãi để các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện chính sách một cách hiệu quả, đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị được hưởng kinh phí hỗ trợ lần này phải thực hiện nghiêm túc việc chi trả theo Điều 2 của Nghị quyết HĐND tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tránh tình trạng thất thoát hoặc sử dụng sai quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, có khoảng 1.400 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Bình Phước cũ về Đồng Nai làm việc và ngược lại.