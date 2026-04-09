Đồng Nai sẽ cắt hợp đồng nhà thầu thi công chậm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án đường trục trung tâm Biên Hòa và dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là 2 dự án quan trọng, dự kiến thông xe vào dịp lễ 30/4 tới.

Ông Nguyễn Văn Út kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sáng 9/4 (Ảnh: Phú Việt).

Tại công trường thi công dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau khi đi khảo sát và nghe báo cáo từ chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá tiến độ thi công chưa đạt yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Út, với dự án này, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành thông xe vào cuối tháng 4. Do đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc với các nhà thầu thi công về kế hoạch công việc.

“Đơn vị nào triển khai tốt thì tiếp tục hỗ trợ, đơn vị làm không tốt thì phải dứt khoát cắt hợp đồng, đưa đơn vị khác vào hỗ trợ. Không thể để tình trạng thi công đủng đỉnh tiếp tục kéo dài”, ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát lại cụ thể tiến độ thi công của các nhà thầu tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Những đơn vị nào thi công chưa đạt yêu cầu, UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể, đánh giá lại năng lực thi công.

Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thi công chậm tiến độ (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 16km. Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Dự án có 2 gói thầu xây lắp đang triển khai thi công với giá trị thực hiện đến nay đạt 78% giá trị hợp đồng đã ký.