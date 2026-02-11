Đồng Nai sắp thông xe một đoạn hương lộ 2 nối quốc lộ 51

Ngày 11/2, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin, từ ngày 15/2, hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 giai đoạn 1) sẽ thông xe, góp phần tăng cường kết nối quốc lộ 51 với khu đô thị phía Nam tỉnh Đồng Nai.

Theo thông báo của Sở Xây dựng, kể từ 0h ngày 15/2, việc tổ chức giao thông tại khu vực nút giao hương lộ 2 và quốc lộ 51 sẽ có sự thay đổi quan trọng. Cụ thể, dải phân cách giữa tại nút giao quốc lộ 51, đường Ngô Quyền sẽ được đóng. Song song đó, nút giao giữa hương lộ 2 và quốc lộ 51 chính thức được đưa vào khai thác, thay thế cho nút giao cũ giữa quốc lộ 51 và đường Ngô Quyền.

Đoạn hương lộ 2 sắp thông xe từ ngày 15/2 (Ảnh: Hoàng Bình).

Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với phương án tổ chức giao thông tổng thể sau khi tuyến hương lộ 2 nối dài (đoạn 1) hoàn thành giai đoạn đầu, qua đó giảm xung đột giao thông, nâng cao năng lực thông hành tại khu vực cửa ngõ phía Nam tỉnh Đồng Nai, nơi có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe container, xe tải trọng lớn lưu thông trên trục quốc lộ 51.

Theo Sở Xây dựng, phương án phân luồng mới đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở hiện trạng hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực và lưu lượng phương tiện thực tế.

Việc đưa nút giao hương lộ 2 và quốc lộ 51 vào khai thác không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Long Hưng và các khu vực lân cận, mà còn góp phần hoàn thiện trục kết nối giữa trung tâm tỉnh Đồng Nai với các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh.

Dự án Hương lộ 2, đoạn 1 dài gần 2km kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, góp phần rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Đồng Nai đi TPHCM và giảm tải cho quốc lộ 51. Dự án có tổng vốn đầu tư gồm chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng hơn 780 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách.