Xe container bốc cháy trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai

Khoảng 13h ngày 15/1, xe container chạy hướng Long Thành đi ngã ba Vũng Tàu, khi vừa qua nút giao cổng 11 trên quốc lộ 51 (đoạn phường Long Hưng, Đồng Nai), phần cabin xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện đám cháy, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề, tìm cách dập lửa nhưng không thành. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ đầu xe.

Hiện trường vụ cháy xe container trên quốc lộ 51 (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, song phần cabin xe đầu kéo đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xe container trên quốc lộ 51 không gây thiệt hại về người, nhưng khiến giao thông trên quốc lộ 51, đoạn hướng Long Thành đi ngã ba Vũng Tàu ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.