Đồng Nai sắp tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Ngày 10/4, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51 để cơ quan chức năng tổ chức tháo dỡ.

Cụ thể, BVEC thống nhất bàn giao hai trạm này cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng Đồng Nai để triển khai tháo dỡ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông theo ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo kế hoạch, BVEC sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai trước ngày 15/4. Sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng sẽ tổ chức tháo dỡ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo giao thông thông suốt trong suốt quá trình thi công.

Sau khi tháo dỡ, các bên xác nhận thực trạng, khối lượng, vận chuyển, bảo quản và lưu giữ vật tư thu hồi từ công tác tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 cho Khu Quản lý đường bộ IV để thực hiện bảo quản, lưu giữ.

Trong thời gian chưa tháo dỡ, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiếp tục các biện pháp tăng cường bảo vệ, rào chắn, đèn chiếu sáng, biển báo... để phòng tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 còn lại trên quốc lộ 51.

Cách tháo dỡ tương tự như thủ tục tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 đã được Sở Xây dựng TPHCM thực hiện xong trong tháng 2. Đồng thời bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình tháo dỡ.