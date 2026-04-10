Đồng Nai sắp đấu thầu 2 khu đất ven sông gần 1.800ha giáp TPHCM

Ngày 10/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) với nội dung về công tác nhân sự và các nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực then chốt như tài chính ngân sách, đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần 1.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra đấu thầu 2 khu đất với tổng diện tích gần 1.800ha, đều nằm tại xã Đại Phước, Đồng Nai. Đây là hai dự án khu đô thị thông minh ven sông quy mô lớn, gồm: Khu phía Bắc hơn 820ha và khu phía Nam hơn 963ha. Thời gian tổ chức đấu thầu dự kiến trong vòng 180 ngày.

Một dự án đô thị ven sông ở xã Đại Phước (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc thông qua danh mục này được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút nhà đầu tư chiến lược, đồng thời tạo động lực hình thành các khu đô thị hiện đại gắn với không gian sông nước đặc trưng của Đồng Nai.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai nghị quyết, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai và đấu thầu. Đồng thời, các cơ quan của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tham gia giám sát, đảm bảo quá trình thực hiện minh bạch, hiệu quả, sát với nhu cầu thực tiễn.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, thông qua danh mục 9 khu đất với tổng diện tích hơn 116ha để thực hiện thí điểm các dự án nhà ở thương mại.