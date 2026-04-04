Kết quả thẩm định đề án công nhận Đồng Nai là đô thị loại I

Hội đồng thẩm định liên ngành của Bộ Xây dựng vừa thông báo kết luận về đề án đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Sau quá trình thẩm định, hội đồng cơ bản thống nhất đánh giá đô thị mới Đồng Nai đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Việc thẩm định được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt, gắn với chủ trương phát triển Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương.

Một khu đô thị mới tại tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phương Quyên).

Hội đồng đánh giá Đồng Nai có vị trí cửa ngõ kết nối liên vùng và quốc tế, quy mô GRDP luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước và là trung tâm công nghiệp, logistics quan trọng.

Tỉnh đang sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược mang tính động lực, nổi bật là sân bay Long Thành cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt và các tuyến vành đai. Theo hồ sơ trình duyệt, UBND Đồng Nai tự đánh giá tỉnh đạt 13 trên tổng số 15 tiêu chuẩn đối với đô thị loại I (điều kiện yêu cầu đáp ứng tối thiểu 12/15 tiêu chí).

Về các điều kiện pháp lý liên quan đến quy hoạch, hiện Đồng Nai chưa hoàn thiện quy hoạch chung đô thị trên phạm vi toàn tỉnh. Để giải quyết vấn đề này, Hội đồng thẩm định đã thống nhất để Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép không áp dụng nguyên tắc phân loại đô thị dựa trên quy hoạch đô thị, thông qua việc áp dụng quy định đặc thù về tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nêu ý kiến về khả năng được công nhận là đô thị loại I của Đồng Nai (Ảnh: Phương Quyên).

Bên cạnh những điều kiện đã đạt, Hội đồng thẩm định yêu cầu tỉnh Đồng Nai rà soát, làm rõ phương pháp tính các số liệu liên quan. UBND tỉnh cần bổ sung, hoàn thiện nội dung đánh giá đối với các đô thị loại II trực thuộc để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, theo lộ trình được Bộ Nội vụ vạch ra, quyết định công nhận đô thị loại I với tỉnh Đồng Nai phải được ban hành trước khi Quốc hội xem xét, thông qua đề án thành lập thành phố.