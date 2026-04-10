Ngày 10/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) với nội dung về công tác nhân sự của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đọc tờ trình, giới thiệu HĐND tỉnh Đồng Nai bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Với tỷ lệ 76/76 đại biểu tán thành, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh (thứ 2 từ phải qua) và ông Nguyễn Minh Hoàng (bìa phải) sáng 10/4 (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Bình, có trình độ Thạc sĩ Quản lý đất đai, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai hiện có ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch thường trực và 4 Phó Chủ tịch gồm: ông Lê Trường Sơn, ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng.