Đồng Nai tăng trưởng cao nhất khu vực phía Nam

Ngày 4/4, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong quý I; thống nhất chương trình công tác quý II và thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Theo báo cáo, về phát triển kinh tế, Đồng Nai dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong quý I tăng 9,76%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,78%; dịch vụ tăng 8,73%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,29%.

Với mức tăng GRDP trên, Đồng Nai đứng thứ 7 cả nước và đứng đầu khu vực phía Nam. Tổng thu ngân sách Nhà nước gần 31.000 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch cả năm.

Trong quý I, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Đồng Nai tăng 13,66% (Ảnh: Hoàng Bình).

Kết quả này cho thấy kinh tế của Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá từ đầu năm và khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực chính của tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Toàn tỉnh có 451 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của 272 chủ thể.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đồng Nai đẩy mạnh các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch. Kết quả quý I, du khách đến Đồng Nai ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 7,87%, doanh thu du lịch đạt khoảng 1.155 tỷ đồng, tăng 20,67%. Về y tế, Đồng Nai theo dõi sát và xử lý kịp thời các bệnh có nguy cơ gia tăng và bùng phát.

Trong thời gian qua, Đồng Nai đã triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045; chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề án đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới: Lộc Tấn, Tân Tiến, Lộc Thành, Lộc Thạnh, Hưng Phước, Thiện Hưng, Đăk Ơ, Bù Gia Mập đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và định hướng quy hoạch quốc gia, phù hợp chiến lược phát triển đô thị và liên kết vùng; đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực phía Nam.