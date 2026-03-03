Bé trai 8 tuổi bị điện giật tử vong ở Đồng Nai

Ngày 3/3, lãnh đạo UBND xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai, cho biết, địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bé trai L.H.H.T. (8 tuổi, ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng).

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 2/3, T. qua trường mầm non cách nhà 100m. Trong lúc chơi tại đây, T. chạm tay vào hàng rào sắt, rồi bất ngờ ngã xuống nền bê tông, nằm bất động.

Nhiều người xung quanh chạy đến sơ cứu, đưa T. đi bệnh viện, nhưng không may T. đã tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an xã Phú Riềng phong tỏa hiện trường trường mầm non, điều tra sự việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có sợi dây điện trên hàng rào sắt. Khu vực T. chạm tay vào có vết cháy sém của sợi dây điện. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.