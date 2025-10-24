Đồng Nai phân bổ hơn 110 tỷ đồng mua ô tô công vụ

Ngày 24/10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm ô tô công vụ cho các sở, ban, ngành và UBND xã, phường trên địa bàn.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chấp thuận phân bổ hơn 110 tỷ đồng, từ nguồn thưởng tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 cho các địa phương theo quyết định của Thủ tướng.

Đồng Nai phân bổ hơn 110 tỷ đồng mua xe công vụ (Ảnh minh họa).

Theo định mức, hầu hết phường, xã của tỉnh được mua ô tô công vụ từ 900 triệu đến 950 triệu đồng. Đợt này, UBND tỉnh Đồng Nai phân bổ tổng cộng hơn 74 tỷ đồng cho UBND 79 xã, phường trên địa bàn mua sắm ô tô công vụ; 10 tỷ đồng cho UBND 11 xã, phường mua sắm ô tô công vụ thay thế các xe có thời gian sử dụng trên 20 năm. Ngoài ra, 11 sở, ban, ngành cấp tỉnh dự kiến được phân bổ hơn 25 tỷ đồng để mua sắm ô tô công vụ.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính giải quyết kinh phí nêu trên cho các đơn vị theo quy định; sở, ngành, địa phương có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.