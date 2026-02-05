Bộ Công Thương phản hồi Đồng Nai vụ trạm xăng trên cao tốc ngừng bán

Ngày 4/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai trước đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay, căn cứ vào Nghị định 83, Sở Công Thương các tỉnh, thành có trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nếu đáp ứng đủ các điều kiện đã được quy định.

Trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ngừng bán từ ngày 24/1 (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời, Sở Công Thương các địa phương cũng có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong các trường hợp theo quy định như thương nhân không kinh doanh, bị giải thể, phá sản, vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ và không khắc phục; bị xử lý vi phạm mà tái phạm.

Cũng theo quy định, thương nhân chỉ được ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở ngành địa phương hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và đảm bảo tuân thủ đúng quy định; quy định các trường hợp dừng bán hoặc thông báo trước khi dừng bán.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định không có thẩm quyền để cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Trong khi đó, thực hiện Chỉ thị số 18 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chỉ thị 36 của Thủ tướng về tổ chức Tết Nguyên đán, Cục này đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về tình hình xăng dầu trên địa bàn để UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Theo đó, những công việc thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương phải do địa phương quyết định, tổ chức thực hiện; phát huy vai trò tự chủ và tự chịu trách nhiệm của địa phương. Trường hợp cần thiết, phối hợp với UBND tỉnh và Sở Công Thương địa phương lân cận để tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa điểm gần với tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi về việc hai cửa hàng nêu trên dừng bán hàng để các phương tiện có kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến đường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng cho rằng sở cần làm việc với tòa án và các đơn vị liên quan để giải quyết nhanh vụ án tranh chấp dân sự để hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này sớm hoạt động trở lại.

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai có công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.