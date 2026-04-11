Đồng Nai hoàn thành thu hồi 100% khu công nghiệp Biên Hòa 1

Ngày 11/4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II với nhiều nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông tin, dự án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, Đồng Nai) thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất đối với 67 công ty với diện tích 235ha, tổng số tiền 3.926 tỷ đồng (đạt 100%). Trong đó, việc bàn giao mặt bằng sạch đã thực hiện được hơn 190ha, phần còn lại đang tiếp tục được cơ quan chức năng thực hiện.

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất đối với 67 công ty với diện tích 235ha tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình tháo dỡ tài sản trên đất. Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND phường Trấn Biên tích cực vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ để có thể hoàn tất bàn giao trong tháng 6.

Với dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Nhạn - Xuân Quế và khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, tổng diện tích 2.000ha đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất hơn 90% dự án. Phần diện tích còn lại của hộ gia đình, cá nhân dự kiến hoàn thành trong quý II.

Trong năm nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành các thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách đối với 73 khu đất, thửa đất, diện tích khoảng 324,5ha.

Dịp này, lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã ký cam kết quyết tâm thực hiện hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.