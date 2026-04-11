Ngắm đường 10 làn xe xuyên qua Cù lao Phố ở Đồng Nai

Đường trục trung tâm Biên Hòa dài 5,4km đi qua Cù lao Hiệp Hòa (Cù lao Phố) với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai nhằm kết nối giao thông, phát triển trục đô thị ven sông Đồng Nai và Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Tuyến đường trục trung tâm sẽ kết nối với đường Võ Thị Sáu qua cầu Thống Nhất, sau đó có 2 nhánh theo dạng gọng kìm. Nhánh thứ nhất, từ vòng xoay chân cầu Thống Nhất đến đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo (3,7km), nhánh thứ 2 nối từ vòng xoay chân cầu Thống Nhất đến đường Đặng Văn Trơn tại đầu cầu Bửu Hòa (1,7km).

Trong đó, nhánh từ vòng xoay chân cầu Thống Nhất đến đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo dài 3,7km được thiết kế với 10 làn xe, có giải phân cách cứng ở các phần đường và được trồng cây xanh, hoa tại các giải phân cách.

Tuyến chính nhánh đường thứ nhất cơ bản hoàn thiện, công nhân đang đẩy nhanh thực hiện hạng mục kẻ vẽ sơn, phân chia làn đường, lắp biển báo. Theo ghi nhận, dù chưa thông xe nhưng người dân đã tranh thủ đi lại trên đường.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường trục trung tâm Biên Hòa có 10 làn xe rất thông thoáng, kết nối giao thông huyết mạch từ trung tâm đô thị Biên Hòa sang khu vực Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Nhìn trên cao, tuyến đường xuyên qua cù lao xanh, uốn lượn ven sông Cái (nhánh sông Đồng Nai), dự kiến hoàn thiện và thông xe dịp lễ 30/4.

Tuyến đường trục trung tâm Biên Hòa xuyên Cù lao Hiệp Hòa hoàn thành kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị cù lao khang trang, hiện đại, mở ra không gian phát triển đô thị mới cửa ngõ phía Đông phường Trấn Biên.

Đặc biệt, khu vực Cù lao Hiệp Hòa sắp xây dựng khu đô thị Hiệp Hoà quy mô gần 300ha với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Phía bên kia sông, Khu đô thị Biên Hòa 1 đã được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Đồng Nai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, nhằm kịp thông xe dịp lễ 30/4, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc, thi công tăng ca nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Những ngày đầu tháng 4, công nhân, máy móc của các đơn vị thi công vẫn miệt mài, làm việc hăng say, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Anh Lê Văn Quý, công nhân thi công, chia sẻ: "Hạ tầng cốt nền của tuyến chính cơ bản đã xong. Đơn vị đang tăng cường đổ đá dăm, lu lèn mặt nền trước khi trải thảm nhựa đường đoạn còn lại. Những ngày đầu hè thời tiết khá oi bức nhưng anh em đều cố gắng".

Dự án có cầu Thống Nhất nối đường Võ Thị Sáu với Cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên, Đồng Nai). Đây là cầu thứ 6 kết nối trung tâm đô thị Biên Hòa với cù lao Hiệp Hòa.

Cầu dài khoảng 765m bắc qua sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai), trong đó cầu chính dài 559m, quy mô 6-10 làn xe, bề rộng 45-95m. Hai bên cầu được thiết kế đường chui phía dưới. Cầu vừa thông xe kỹ thuật vào tháng 2 vừa qua.

Cù lao Phố rộng gần 700ha thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai), được bao bọc bởi hai nhánh của sông Đồng Nai. Vào thế kỷ 17-18, khu vực này là trung tâm kinh tế của khu vực Biên Hòa - Gia Định, sử sách hay gọi Nông Nại Đại Phố.

Vị trí dự án trên bản đồ (Đồ họa: Phương Quyên).