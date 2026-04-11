Đồng Nai nâng cấp đường nối trung tâm với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 11/4, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường khu vực trung tâm đô thị Biên Hòa, trong đó có tuyến kết nối trung tâm với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo UBND tỉnh, đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình) nhiều năm qua thường xuyên xảy ra ùn tắc, người dân và doanh nghiệp mong muốn sớm được mở rộng. Dự án dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giao đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiến nghị đến UBND tỉnh Đồng Nai và đưa ra giải pháp để xử lý ùn tắc giao thông khu vực các phường Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình. Đây cũng là các trục đường ở khu vực trung tâm tỉnh Đồng Nai có đông dân cư, thường xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo Sở Xây dựng, đường Bùi Văn Hòa là trục giao thông chính cho khu vực phường Long Bình và đảm nhận đồng thời nhiều chức năng lưu thông. Đây là đường kết nối trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ) với quốc lộ 1, quốc lộ 51 và đường Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là tuyến đường nối trung tâm với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuyến này lâu nay phục vụ giao thông công nghiệp, logistics cho các khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Long Bình, Amata, Cảng cạn ICD Tân Cảng - Long Bình...

Hiện, đường Bùi Văn Hòa lưu thông hỗn hợp giữa xe tải nặng, xe công nhân, xe cá nhân và xe máy. Tuy nhiên bề rộng tuyến đường hiện nay chỉ khoảng 12m, dẫn đến quá tải và thường xuyên ùn tắc giao thông dọc tuyến ra đến vòng xoay cổng 11, đường tránh Võ Nguyên Giáp.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành chuẩn bị khai thác thì việc đầu tư mở rộng đường Bùi Văn Hòa theo quy hoạch được duyệt (lộ giới 54m) không chỉ là cần thiết, mà còn là một yêu cầu cấp bách chiến lược để đảm bảo mạng lưới giao thông liên vùng hoạt động hiệu quả.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa, quy mô 10 làn xe, chiều dài khoảng 5,56km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP).