Hướng phát triển Đồng Nai sau sáp nhập với Bình Phước trong quy hoạch mới

Ngày 25/9, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức hội thảo góp ý điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, quy hoạch như TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia; TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị; GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM...

Hội thảo khoa học góp ý điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Ảnh: Phú Việt).

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã phân tích thế mạnh và chỉ ra thách thức của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới. Theo định hướng, quy hoạch tỉnh được điều chỉnh căn cứ trên nền tảng của 2 quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt trước đây, nhằm định hình lại các động lực tăng trưởng và hình thành không gian kinh tế thống nhất.

Để tổ chức lại không gian phát triển, tỉnh định hình 3 hành lang kinh tế chiến lược: Hành lang đô thị - công nghiệp dọc các tuyến quốc lộ, vành đai, cao tốc; hành lang nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái ở phía bắc; hành lang ven sông Đồng Nai, khai thác cảnh quan sông nước cho đô thị sinh thái và dịch vụ cao cấp.

Cùng với đó, tỉnh định hướng 3 vùng động lực tăng trưởng, gồm vùng đô thị - công nghiệp phía nam, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hàng không, tài chính và logistics; vùng công nghiệp - đô thị phía bắc, lấy Đồng Xoài - Chơn Thành làm trung tâm công nghiệp chế biến và phụ trợ; vùng nông nghiệp, du lịch phía đông bắc, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung vào 6 chiến lược trọng tâm: phát triển nông nghiệp hiệu quả gắn với chế biến sâu; xây dựng Đồng Nai thành trung tâm logistics và dịch vụ hàng không; phát triển hệ thống đô thị thông minh, sinh thái theo mô hình TOD; đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; đồng thời chủ động liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Phú Việt).

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, việc sáp nhập Bình Phước với Đồng Nai mở ra không gian phát triển chiến lược mới, với mô hình đa trung tâm, đa tầng liên kết.

Các hạt nhân tăng trưởng tại cụm Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch và Đồng Xoài - Chơn Thành trước đây sẽ là chìa khóa để khai thác tối đa lợi thế của tỉnh mới.

Ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai không chỉ là một yêu cầu pháp lý, mà còn là một nhu cầu tất yếu để tái định vị và kiến tạo tương lai cho địa phương.

Với những định hướng trên, Đồng Nai đang khẳng định vị thế trung tâm kết nối quan trọng, mở ra nhiều cơ hội phát triển đột phá trong tương lai.