Nhiều đội, trạm CSGT TPHCM thay đổi trụ sở làm việc

Ngày 26/11, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, nhiều đội, trạm CSGT trên địa bàn sẽ thay đổi trụ sở làm việc trong thời gian tới.

Từ ngày 1/12, Trạm CSGT Đa Phước sẽ chuyển về trụ sở mới tại số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ về công tác xử lý vi phạm hành chính hoặc các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông có thể đến trực tiếp địa chỉ trên, hoặc gọi số trực ban: 028.3851.3978.

Trụ sở Trạm CSGT Đa Phước sẽ chuyển về đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ từ ngày 1/12 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, theo PC08, thực hiện chủ trương sắp xếp, bố trí lại trụ sở làm việc của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an TPHCM, từ ngày 17/11, Đội CSGT Cát Lái sẽ chuyển về trụ sở mới tại 989 Đồng Văn Cống, phường Bình Trưng.

Đơn vị mong nhận được phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Người dân có thể liên hệ qua số 028.3747.1999 hoặc đường dây nóng 0326.080.808.

Theo chủ trương này, trụ sở chính của Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cũng được chuyển từ 341 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ) đến số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ).

Nhiều đội, trạm CSGT TPHCM thay đổi trụ sở, người dân cần lưu ý khi đến làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội CSGT Hàng Xanh đã chuyển từ quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình) về trụ sở mới tại 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định từ ngày 25/8.

Trước đó, Đội CSGT Bình Triệu cũng chuyển trụ sở từ quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình) về 99 Lê Hồng Phong (nối dài), phường Chánh Hiệp.

Đội Bình Triệu đảm trách tuyến quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3) và tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ vòng xoay An Phú đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3), cùng các tuyến đường thuộc các phường trên địa bàn TP Thủ Đức cũ và một số khu vực giáp ranh.

Đội CSGT Nam Sài Gòn chuyển trụ sở từ 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ (quận 7 cũ) về 189 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa.

Đơn vị này phụ trách các tuyến quốc lộ và địa bàn mới, gồm quốc lộ 51, khu vực Long Sơn, Long Điền, cùng nhiều phường như Phú Mỹ, Tân Thành, Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Long Sơn, Bà Rịa, Tân Hải…