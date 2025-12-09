Kiến nghị dự án cầu Cát Lái được chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, đã trình bày các tờ trình gửi đến HĐND, trong đó có tờ trình về dự thảo nghị quyết về dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TPHCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Cầu Cát Lái xây mới sẽ thay thế phà Cát Lái hiện hữu nối Đồng Nai với TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài 11,6km. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Theo kế hoạch, dự án chuẩn bị từ năm nay, thi công giai đoạn 2026-2029. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 120ha, trong đó Đồng Nai gần 116ha. Phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỷ đồng (chưa gồm lãi vay), trong đó có 2 khoản đầu tư cơ bản gồm: chi phí xây dựng hơn 11.500 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị HĐND tỉnh thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, kết nối với TPHCM và phát triển kinh tế tỉnh; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Dự án sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu theo quy định của pháp luật và PPP.

Khi được thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư và đẩy nhanh thủ tục đấu giá quỹ đất để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái hiện đã có doanh nghiệp đề xuất dự án thực hiện là Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP. Mục tiêu của tỉnh đối với dự án này là khởi công xây dựng trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2028.