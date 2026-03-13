Đồng Nai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 13/3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài chính, năm 2025 UBND tỉnh Đồng Nai đã phân bổ chi tiết cho các dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 36.800 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/1, tổng giá trị giải ngân của toàn tỉnh đạt hơn 24.800 tỷ đồng, đạt gần 68% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt hơn 78% kế hoạch Thủ tướng giao. Đặc biệt, nếu loại trừ các dự án lớn được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt trên 107% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 27.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/3, Đồng Nai đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 3,7% kế hoạch được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế như: tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; thủ tục đầu tư ở một số khâu còn kéo dài... Những hạn chế này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục quyết liệt trong thời gian tới.

Triển khai kế hoạch năm 2026, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn mới. Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là rất nặng nề. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, nguồn lực ngân sách cần được sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng tiến độ và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 nối trung tâm phường Bình Phước đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư cần thống nhất nhận thức việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ về tài chính - ngân sách, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư.

Ông Hồ Văn Hà đề nghị, các đơn vị phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự án, điều kiện tiên quyết để giải ngân nhanh. Bởi, thực tiễn cho thấy, nhiều dự án chậm tiến độ không phải vì thiếu vốn mà do công tác chuẩn bị đầu tư chưa thật sự kỹ lưỡng. Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của nhiều dự án. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công của tỉnh là hữu hạn, trong khi nhu cầu phát triển hạ tầng và đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội là rất lớn, mỗi dự án được bố trí vốn cần được tổ chức triển khai một cách hiệu quả nhất.