Đồng Nai siết kỷ luật đầu tư công 2026, quyết tâm giải ngân tối thiểu 95%

Mục tiêu 95% và nguyên tắc điều hành "6 rõ"

Chỉ thị do ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành về việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026, là bước đi quyết liệt nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư công 2024 và các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách cho năm tới.

Nhìn lại năm 2025, mặc dù tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng tiến độ giải ngân vẫn vấp phải không ít thách thức. Những "điểm nghẽn" về nguồn cung vật liệu xây dựng, nhân sự phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng hay năng lực của một số nhà thầu vẫn còn tồn tại.

Sân bay Long Thành đang được gấp rút xây dựng, hoàn thiện (Ảnh: DT).

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh thẳng thắn chỉ ra tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Những bài học kinh nghiệm này chính là cơ sở để Đồng Nai thiết lập một kỷ cương hành chính nghiêm ngặt hơn cho năm 2026.

Tại Chỉ thị mới, UBND tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phải đạt tối thiểu 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Để đạt được con số này, tỉnh quán triệt quan điểm điều hành chủ động, linh hoạt, thực hiện phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và tuân thủ nghiêm ngặt theo từng tuần, từng tháng. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc và trọng điểm liên vùng, các nhà thầu được khích lệ tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, tổ chức thi công xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ với mô hình “3 ca 4 kíp” để đảm bảo tiến độ.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu. Tỷ lệ giải ngân không chỉ là con số thống kê mà còn là tiêu chí cứng để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân vào cuối năm.

Những trường hợp giải ngân không đạt tối thiểu 95% kế hoạch mà không có lý do khách quan có thể phải đối mặt với các hình thức kỷ luật, thậm chí là miễn nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ hai năm liên tiếp.

Công nhân thi công tuyến đường kết nối sân bay Long Thành với quốc lộ 51 (Ảnh: DT).

Giải quyết căn cơ bài toán mặt bằng và nguồn lực

Một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch năm 2026 là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tỉnh yêu cầu UBND cấp xã phải coi đây là nhiệm vụ cốt yếu, chủ động đầu tư xây dựng các khu tái định cư trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng để tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Các địa phương phải vận động, tuyên truyền thuyết phục người dân chấp hành chính sách, trường hợp cần thiết sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Về nguồn lực tài chính, bên cạnh ngân sách Trung ương và địa phương, Đồng Nai sẽ tích cực khai thác quỹ đất, rà soát quỹ đất công và vùng phụ cận các dự án để đấu giá tạo nguồn thu tái đầu tư. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ theo dõi sát tiến độ hàng tuần, hàng tháng để tham mưu các giải pháp điều chuyển vốn linh hoạt từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Đồng thời, để kiểm soát giá thành, Sở Xây dựng và Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng (cát, sỏi, đá, xăng dầu...), xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả hoặc nâng giá bất hợp lý ảnh hưởng đến thi công.