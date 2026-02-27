Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển hơn 700.000 căn nhà đến năm 2030

Ngày 27/2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Theo nghị quyết, giai đoạn 2021-2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương hơn 700.000 căn; chỉ tiêu diện tích bình quân đạt 33m2 sàn/người.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành từ 67.000 căn nhà ở xã hội trở lên (khoảng 4,1 triệu m2 sàn), với tổng diện tích dự kiến khoảng 808ha; khoảng 480.200 căn nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư xây dựng (tương đương 64,6 triệu m2 sàn).

Một dự án nhà ở tại Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 ước khoảng 822.500 tỷ đồng, gồm: nhà ở thương mại khoảng 616.000 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 48.300 tỷ đồng; nhà ở riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 155.000 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng, việc phát triển nhà ở phải bảo đảm tính liên kết giữa các khu vực động lực với các vùng khác, gắn chặt với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là các khu đô thị sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và đô thị trung tâm vùng.

Địa phương cũng định hướng phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.