Quy hoạch Đồng Nai cần phát huy lợi thế từ cao tốc và sân bay Long Thành

Ngày 28/1, UBND tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị tư vấn để nghe báo cáo tiến độ lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Sở Tài chính, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bình Phước (cũ) và Đồng Nai (cũ) thành tỉnh Đồng Nai mới, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt nội dung cần điều chỉnh, phê duyệt dự toán lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với liên danh Công ty TNHH The Boston Consulting Group - Đại học Kinh tế TPHCM.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đại diện đơn vị tư vấn, trong dự thảo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đưa Đồng Nai trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững.

Trong đó, đơn vị tư vấn đã đề xuất 8 điểm đột phá trọng tâm của bản quy hoạch tổng thể gồm: một tầm nhìn thống nhất cho Đồng Nai mới; mục tiêu tăng trưởng thống nhất từ 10-12%; phương pháp mở rộng ngành kép; 5 vùng kinh tế - xã hội trọng điểm; xác định 16 cụm kinh tế chuyên biệt và quy mô lớn; 3 đặc khu với các cơ chế ưu đãi và mô hình quản trị đặc thù; 6 trục giao thông - tăng trưởng chủ đạo; 3 yếu tố cộng hưởng trọng điểm nhằm khai phá các tiềm năng tăng trưởng mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đánh giá, Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bước chuẩn bị quan trọng và có ý nghĩa định hướng lâu dài cho sự phát triển ngành và lĩnh vực của tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Võ Tấn Đức, tỉnh Đồng Nai có vị trí hết sức quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như vùng Đông Nam Bộ, là đầu mối giao thông, công nghiệp, logistics quan trọng, nhất là khi sân bay Long Thành, các cảng biển, đường cao tốc qua địa bàn được khai thác đồng bộ. Do đó, quy hoạch cần đảm bảo tích hợp đồng bộ liên kết vùng, gắn chặt với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để phát huy toàn bộ lợi thế của Đồng Nai.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khai thác trong năm nay (Ảnh: Nam Anh).

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch nhằm mục tiêu định hướng để tỉnh Đồng Nai phát triển. Do đó, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản quy hoạch.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Út, mục tiêu tăng trưởng 10% là nhiệm vụ bắt buộc của tỉnh Đồng Nai. Do đó, nếu không đột phá từ quy hoạch, không đột phá trong tư duy, tầm nhìn, không đột phá trong cách làm mới thì chắc chắn không thể nào phát triển. Quy hoạch tốt thì phát triển tốt. Về tiến độ thực hiện, Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải hoàn thành trước ngày 1/3.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có các văn bản gửi các bộ, ngành, UBND các địa phương liền kề và các cơ quan liên quan về hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến. Đến nay, đã có 3 bộ đóng góp ý kiến. Đối với sở, ngành và UBND cấp xã, đã có 35 đơn vị đóng góp ý kiến.