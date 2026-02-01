Đồng Nai chỉ đạo khẩn vụ tranh chấp trạm xăng ở cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 1/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Công Thương và các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cây xăng tại trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm đóng cửa do tranh chấp (Ảnh: Phú Việt).

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai có báo cáo về diễn biến tranh chấp tài sản trạm xăng dầu trên tuyến cao tốc, giữa Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành và Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, dẫn đến việc tụ tập đông người.

Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Xuân Quế, UBND xã Xuân Quế xây dựng kế hoạch "theo dõi đặc biệt" về vụ tranh chấp dân sự giữa hai doanh nghiệp tại khu vực trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Từ kiến nghị của Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Xuân Quế chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc. Đồng thời xử lý các tình huống phát sinh theo quy định của pháp luật.

Về kiến nghị xử lý vụ việc tranh chấp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, dự thảo văn bản đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 1 TPHCM (cơ quan đang thụ lý vụ án) sớm xem xét, xử lý vụ việc. Nội dung tham mưu phải báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trước 10h ngày 2/2.

Về đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Cục Đường bộ, đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đảm bảo nhu cầu về nhiên liệu, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và hỗ trợ VEC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo.