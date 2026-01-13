Đồng Nai cấm ô tô trên 8 tấn qua phà Cát Lái 2 ngày

Ngày 13/1, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có thông báo về việc phối hợp điều tiết giao thông tại bến phà Cát Lái để tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng Cầu Cát Lái, xã Đại Phước.

Từ 0h đến 5h ngày 14/1 và từ 9h ngày 14/1 đến 17h ngày 15/1, lực lượng chức năng tạm cấm ô tô 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái. Việc điều tiết nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ động thổ dự án.

Phà Cát Lái kết nối TPHCM và Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Ô tô trên 8 tấn đi từ TPHCM tới xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) có thể di chuyển qua đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Để tránh ùn tắc khu vực bến phà, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đưa ra các lộ trình lưu thông thay thế. Hướng từ xã Nhơn Trạch tới TPHCM, phương tiện di chuyển theo lộ trình: đường Lý Thái Tổ - đường Quách Thị Trang - đường 25B (hoặc đường Hùng Vương) - quốc lộ 51 - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe tải nhẹ và xe máy đi theo các tuyến đường nội bộ xã Đại Phước để tiếp cận cầu cảng phụ (phà nhỏ) của bến Cát Lái, theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Từ TPHCM đi xã Nhơn Trạch, ô tô có thể lựa chọn lộ trình: Xa lộ Hà Nội - ngã tư Vũng Tàu - quốc lộ 51 - đường 25B - trung tâm xã Nhơn Trạch. Các phương tiện được khuyến khích chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp với nhu cầu hành trình.

Trước đó, ngày 10/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

Cầu Cát Lái có chiều dài hơn 11km, nối xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) và phường Cát Lái (TPHCM). Dự án có 8 làn xe, tổng mức đầu tư gần 18.300 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TPHCM) và điểm cuối tại xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).