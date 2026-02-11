Dòng người hối hả rời TPHCM, cửa ngõ phía Tây ùn ứ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 16h30 ngày 11/2, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên các tuyến đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu… để di chuyển từ TPHCM về các tỉnh miền Tây.

Tại các giao lộ trọng điểm và khu vực lên xuống cao tốc TPHCM - Trung Lương, phương tiện phải di chuyển chậm trong nhiều thời điểm. Càng về tối, mật độ xe cộ thêm dày đặc khi người lao động tranh thủ rời thành phố trước ngày nghỉ Tết chính thức.

Nhiều người chở theo hành lý, quà Tết phía sau xe máy. Thùng bánh kẹo, giỏ quà, vali được buộc chằng chịt, chất cao quá yên để kịp mang về quê.

Người dân rời TPHCM đổ về các tỉnh miền Tây khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Hoài Thanh (SN 1990, quê TP Cần Thơ) cho biết, sau khi tan ca chiều cùng ngày, anh vội thu xếp hành lý rồi chạy xe máy về quê.

“Từ TPHCM về đến nhà mất khoảng 5 giờ. Năm nào tôi cũng tự chạy xe nên đã quen. Tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và một số vật dụng cần thiết để chủ động cho hành trình”, anh Thanh chia sẻ.

Từ 16h, Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) bố trí lực lượng túc trực tại các nút giao và cửa ngõ dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương nhằm phân luồng từ xa. Cuối giờ chiều, khi mưa trút xuống, các cán bộ, chiến sỹ vẫn làm nhiệm vụ để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc.

Lực lượng CSGT tích cực phân luồng, điều tiết giao thông cửa ngõ phía Tây thành phố (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, lực lượng chức năng sử dụng flycam quan sát toàn cảnh dòng xe từ trên cao. Thông qua hình ảnh trực tiếp, CSGT kịp thời phát hiện điểm ùn ứ để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, điều động lực lượng xử lý, góp phần giải tỏa nhiều đoạn kẹt xe.

Trong buổi chiều, tổ công tác cũng lập biên bản xử lý nhiều trường hợp xe khách giường nằm dừng, đón khách không đúng quy định quanh khu vực cao tốc. Theo cơ quan chức năng, việc dừng phương tiện dọc đường thời điểm xe cộ tăng cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ phát sinh va chạm và khiến tình hình giao thông thêm phức tạp.

CSGT cho biết, vào những ngày cận Tết, lưu lượng xe qua cửa ngõ miền Tây thường tăng đột biến, nhất là khung giờ chiều tối. Các ngày tới, mật độ giao thông vẫn ở mức cao, người dân cần chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo hành trình về quê an toàn, thuận lợi.