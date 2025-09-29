Dông lốc quét qua Quảng Ninh làm 9 người bị thương

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, khoảng 13h ngày 29/9, dông lốc kèm mưa lớn trên địa bàn kéo dài gần 40 phút đã làm 9 người bị thương. Trong đó, 5 người được sơ cứu và trở về nhà, một người tiếp tục điều trị tại trạm y tế, 3 người khác được chuyển tuyến trên.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái ở xã Đầm Hà (Ảnh: Hữu Việt).

Về tài sản, khoảng 15 căn nhà bị tốc mái. Trường THCS xã Đầm Hà hư hỏng nhà xe, phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào. Trường Mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái một dãy lớp học, hệ thống cửa phòng học hư hại.

Nhiều cây xanh ở các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và trên các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú bị gãy đổ. Một số biển quảng cáo, cột điện và công trình phụ của người dân cũng hư hỏng.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, thu gom mái tôn, phối hợp ngành điện xử lý sự cố và cấp điện trở lại. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại vẫn đang triển khai.

Chính quyền xã khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động phòng tránh để hạn chế rủi ro thiên tai.