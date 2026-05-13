Cà Mau lên 3 phương án ứng phó thiên tai nguy hiểm

Ngày 13/5, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Cà Mau vừa có phương án ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước biển dâng theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Nhận định rủi ro thiên tai ở Cà Mau

Một khu vực ngập nước ở Cà Mau (Ảnh tư liệu: Huỳnh Hải).

Theo Ban chỉ huy PTDS tỉnh Cà Mau, mùa mưa trên địa bàn tỉnh thường bắt đầu khoảng thời gian từ đầu tháng 5 và kết thúc giữa tháng 11. Cà Mau xác định, mưa lớn sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về sét, những năm gần đây, sét thường xuyên được cảnh báo xuất hiện cùng mưa dông, lốc. Qua ghi nhận cho thấy các trường hợp lốc, sét đánh xảy ra cục bộ, ở phạm vi hẹp, dưới 1/2 số xã. Cà Mau xác định, sét sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ban chỉ huy PTDS Cà Mau cho biết, ngập lụt xảy ra chủ yếu là do mưa kết hợp với triều cường dâng cao. Thời gian qua, mực nước cao nhất lịch sử theo ghi nhận thực tế tại các trạm đo vượt mức báo động 3 từ 0,14m đến 0,46m. Cà Mau xác định ngập lụt có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Còn nước biển dâng do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển ở Cà Mau diễn ra không thường xuyên. Tuy nhiên, có thời điểm mực nước biển dâng ở vùng biển Đông và biển Tây là 2m-2,3m. Cà Mau xác định, nước biển dâng trên các vùng biển có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Theo Ban chỉ huy PTDS Cà Mau, đối tượng dễ bị tổn thương do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng gồm: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, người nghèo, người mất năng lực hành vi dân sự, người dân tộc thiểu số sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Cơ quan này cũng đánh giá, người dân còn hạn chế trong việc nhận biết các dấu hiệu, cũng như cách thức xử lý khi xảy ra mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng; một bộ phận chưa ý thức thực hiện đúng hướng dẫn, khuyến cáo của chính quyền địa phương.

Khi xảy ra thiên tai, một số ngành kinh tế, cơ sở hạ tầng chịu ảnh hưởng không nhỏ như nhà xưởng hư hỏng, thiếu nguồn nguyên liệu, sạt lở lộ giao thông, đe dọa nhà cửa và các công trình công cộng,…

Các kịch bản để ứng phó

Trong năm 2026, Ban chỉ huy PTDS Cà Mau đưa ra 3 kịch bản để ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước biển dâng.

Mưa lớn kèm dông lốc khiến nhà dân bị hư hỏng ở Cà Mau (Ảnh tư liệu: Huỳnh Hải).

Cụ thể, kịch bản 1 là trường hợp mưa lớn kèm theo lốc, sét với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Thời điểm xảy ra khi có dự báo lượng mưa 100mm-200 mm trong 24 giờ hoặc 50mm-100mm trong 12 giờ, kéo dài từ 1 đến 2 ngày trên phạm vi dưới 1/2 số xã của tỉnh và khi có bản tin cảnh báo lốc, sét xảy ra trên phạm vi dưới 1/2 số xã.

Kịch bản 2 là trường hợp mực nước lũ cao (do ảnh hưởng bởi mưa kết hợp triều cường) khi có dự báo mực nước cao từ báo động 1 đến dưới báo động 3 cộng 1m tại các trạm trên một lưu vực sông và từ báo động 1 đến dưới báo động 3 cộng 1m tại các trạm trên nhiều lưu vực sông, với cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 1-3

Kịch bản 3 là trường hợp độ cao nước dâng kết hợp với thủy triều gây ra mực nước tổng cộng cao 1m-3m cho khu vực ven biển Đông và ven biển Tây, với cấp độ rủi ro do nước dâng cấp 2-3. Riêng cấp độ 3, theo Ban chỉ huy PTDS Cà Mau, nước dâng là do nguyên nhân bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, cho thấy ở mức nguy hiểm hơn, đặc biệt là đối với đê biển.

Với các kịch bản này, theo Ban chỉ huy PTDS Cà Mau, cơ bản tỉnh thực hiện 3 bước để ứng phó gồm xác định thời điểm xảy ra, phạm vi ảnh hưởng và phương án ứng phó, công tác ứng phó. Trong đó, tỉnh triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, với các nhiệm vụ cụ thể được giao cho các đơn vị cấp tỉnh, cấp xã, cũng như khuyến cáo sự chủ động ứng phó của hộ gia đình, cộng đồng dân cư.