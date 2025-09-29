Dọn dẹp đất đá, xử lý sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Ngày 29/9, Hạt Quản lý đường bộ 2.3 Bảo Lộc, thuộc Công ty Đầu tư xây dựng 886 Thành Nam (đơn vị bảo trì đèo Bảo Lộc), đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng khơi thông đất đá, khắc phục hiện trường sạt lở trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng huy động nhân công, máy múc, xe tải đến hiện trường sạt lở để khơi thông đất đá. Đến 14h50 cùng ngày, có khoảng 200m3 đất đá được dọn dẹp, đảm bảo phương tiện lưu thông qua khu vực an toàn.

Đại diện Hạt Quản lý đường bộ 2.3 Bảo Lộc cho biết, trong ngày, cơ quan chức năng đã khảo sát và ghi nhận một số vị trí taluy khác trên đèo Bảo Lộc có nguy cơ sạt lở. Đơn vị này đang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương, theo dõi các vị trí nguy hiểm, nắm bắt thời tiết để có phương án cảnh báo, xử lý để đảm bảo an toàn.

Chiều 29/9, hiện trường sạt lở trên đèo Bảo Lộc được xử lý (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào 16h50 ngày 28/9, do mưa lớn nên đất đá từ taluy dương trên đèo Bảo Lộc (đoạn thuộc xã Đạ Huoai 2) đổ ập xuống phía dưới, vùi lấp một phần mặt đường.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đến hiện trường, phối hợp phân luồng giao thông, xử lý hậu quả sạt lở. Đến 18h20 cùng ngày, một phần đất đá được di chuyển để phương tiện tạm lưu thông.

Đèo Bảo Lộc dài 10km, thuộc tuyến quốc lộ 20 qua địa phận xã Đạ Huoai 2 và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tuyến đường đèo này thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa, gây thiệt hại tài sản và gián đoạn giao thông.