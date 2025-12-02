Đôi nam nữ bị xe tải cán thương vong ở Đồng Nai

Chiều 2/12, CSGT tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến đôi nam nữ thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ). Thời điểm trên, đôi nam nữ chở nhau trên xe máy, khi đến đoạn cầu 23, xã Nghĩa Trung, thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số TPHCM.

CSGT tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Linh).

Cú va chạm khiến cả hai nạn nhân ngã ra đường, người phụ nữ bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ; nam tài xế may mắn thoát nạn, bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, tài xế xe tải chạy thêm một đoạn mới dừng lại. Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn nằm phía sau xe máy.

Nhận tin báo, CSGT tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.