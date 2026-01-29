Đồi mồi quý hiếm nặng 3kg được tái thả về biển

Ngày 29/1, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (thành phố Đà Nẵng) cho biết, một cá thể đồi mồi đã được tiếp nhận và tái thả về môi trường tự nhiên sau khi mắc lưới ngư dân.

Cá thể rùa biển này được bà Tạ Thị Bờ (64 tuổi, trú xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) phát hiện mắc vào lưới khai thác thủy sản tại vùng biển Bãi Hương (Cù Lao Chàm) vào ngày 26/1.

Cá thể đồi mồi bị mắc lưới (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm).

Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà Bờ đã chủ động báo cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, kiểm tra và cứu hộ kịp thời.

Qua kiểm tra, con đồi mồi được xác định có sức khỏe tốt, không bị thương tích, nặng 3kg, chiều dài mai 50cm và chiều ngang mai 30cm. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể đồi mồi đã được thả về biển an toàn.

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, đồi mồi là loài rùa biển thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Việc loài này xuất hiện tại khu vực Bãi Hương được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái biển địa phương, cho thấy sự đa dạng sinh học của vùng biển này.

Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng, có tổng diện tích 23.530ha, bao gồm gần 22.000ha phần biển và hơn 1.600ha phần đảo. Nơi đây sở hữu giá trị tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú, cả trên rừng lẫn dưới biển.