Phát hiện, tháo gỡ 4 bẫy săn trái phép ở bán đảo Sơn Trà

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Sơn Trà, kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng tổ chức kiểm tra, truy quét các hành vi xâm hại rừng và động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà.

Tại khu vực rừng thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, lực lượng chức năng đã phát hiện, tháo gỡ 4 bẫy săn trái phép, gồm 2 bẫy kẹp, một bẫy lồng và một bẫy dây.

Bẫy kẹp được ví như “hàm của quỷ” được phát hiện và tiêu hủy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đây đều là những loại bẫy tiềm ẩn nguy cơ cao gây thương tích, thậm chí tước đoạt mạng sống của các loài động vật hoang dã, quý hiếm.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hoạt động truy quét được triển khai song song với công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học ở bán đảo Sơn Trà.

Được biết, hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà là khu rừng đặc dụng, có ý nghĩa đặc biệt đối với môi trường và phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.