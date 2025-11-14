TPHCM chi hơn 1.800 tỷ hỗ trợ Tây Ninh giải phóng mặt bằng cao tốc Mộc Bài

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14/11, các đại biểu đã thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng. Số tiền hỗ trợ là 1.806 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách của TPHCM.

Số tiền trên được TPHCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án thành phần 4 của dự án đầu tư xây dựng cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Dự án đã niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng chưa thể chi trả cho người dân do chi phí tăng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự kỳ họp (Ảnh: Q.Huy).

Cụ thể, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 4 tăng thêm hơn 2.200 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư. Phần kinh phí tăng lên sau khi tỉnh Tây Ninh rà soát, tổng hợp, bổ sung giải quyết kiến nghị của người dân.

Giai đoạn 2021-2025, nguồn lực của tỉnh Tây Ninh còn khó khăn, hạn chế. Để đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 4 của dự án xây dựng cao tốc TPHCM - Mộc Bài, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị UBND TPHCM hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng và tự cân đối hơn 430 tỷ đồng.

UBND TPHCM nhìn nhận, dự án xây dựng cao tốc TPHCM - Mộc Bài là công trình giao thông trọng điểm, có tính chất liên vùng, kết nối vùng, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM, Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ. Do đó, việc TPHCM hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng đối với dự án này là cần thiết.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 5, khóa X (Ảnh: Xuân Đoàn).

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, gồm 24,7km qua địa phận TPHCM và 26,3km qua tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (chiếm 49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và vốn ngân sách TPHCM 6.802 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường bộ kết nối TPHCM với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Bavet, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án gồm 4 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 4 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.504 tỷ đồng và tăng lên thành 3.749 tỷ đồng sau rà soát, cập nhật. Tổng diện tích của dự án thành phần này là 263ha.