Đình chỉ sinh hoạt đảng Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và 4 thuộc cấp

Ngày 15/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai đã tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 cán bộ, đảng viên vi phạm trong vụ án tại Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật của Đảng.

Trong số này, ông Lê Đức Sáu, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai là đảng viên trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh quản lý, các trường hợp còn lại thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ án phục vụ điều tra (Ảnh: Thanh Hồ).

Hiện nay, Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai đang chờ kết luận từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để xem xét xử lý.

Trước đó ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

Cụ thể gồm: Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Lê Đức Sáu, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai.

Trong đó, bị can Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bốn bị can còn lại đều bị khởi tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.