Vụ bắt giang hồ Mạnh “Gỗ”: Nhiều cán bộ kiểm lâm nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ.

Các bị can Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "Gỗ", SN 1974), Trần Văn Quang (SN 1991), đều trú tại phường Hạc Thành; Lê Đình Trình (SN 1981), trú tại xã Sao Vàng; Vũ Ngọc Đợi (SN 1972), trú tại xã Lương Sơn; Lê Quang Vinh (SN 1983), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978), đều trú tại xã Lam Sơn, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974), trú tại phường Đông Quang; Nguyễn Hữu Hải (SN 1980), trú tại phường Hạc Thành; Phạm Văn Biên (SN 1978), trú tại xã Thiệu Hóa; Dương Đình Sơn (SN 1979), trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2023, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh đã góp vốn để buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam. Đây là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm không được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Để vận chuyển trót lọt số gỗ trên qua biên giới và nội địa, các đối tượng đã tìm đến Mạnh “Gỗ” để nhờ lo lót, đưa tiền hối lộ cho cán bộ kiểm lâm.

Mạnh “Gỗ” sau đó thống nhất với Lê Đình Trình về việc liên hệ với cháu của mình là Trần Văn Quang để thông báo thời gian xe gỗ di chuyển qua các trạm kiểm lâm, đồng thời quy định mức tiền lo lót cho mỗi chuyến hàng. Tổng số tiền Trình đã chuyển cho Quang là 3,2 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Mạnh “Gỗ” đã chỉ đạo Quang nhiều lần đến gặp Phạm Văn Biên - thời điểm đó là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tân Thành (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân cũ) - để đưa tiền hối lộ, nhằm bảo đảm các xe gỗ của Trình không bị kiểm tra.

Ngoài ra, Mạnh “Gỗ” còn trực tiếp gặp và liên hệ với Nguyễn Hữu Hậu, khi đó là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn (cũ), đề nghị Hậu tạo điều kiện cho các xe chở gỗ đi qua trạm mà không bị kiểm tra.

Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh "Gỗ" (áo phông đen), bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi nhận lời, Hậu đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Na Mèo (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn cũ) - và Dương Đình Sơn, cán bộ của trạm, cho các xe của Mạnh “Gỗ” đi qua mà không cần kiểm tra theo quy định.

Ngoài ra, cảnh sát còn điều tra, làm rõ bị can Nguyễn Văn Mai có hành vi trực tiếp đưa tiền cho Dương Đình Sơn để đảm bảo việc vận chuyển gỗ qua trạm kiểm lâm Na Mèo diễn ra trót lọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.