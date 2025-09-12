Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai bị bắt

Ngày 12/9, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, xác nhận đã nhận được công văn của Bộ Công an thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh này.

Trước đó ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và nhiều cán bộ kiểm lâm.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh vụ việc trước đó (Ảnh: Thanh Hồ).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Vụ án xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Gia Lai.

Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; Trần Phước Phi, Giám đốc Ban quản lý rừng Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Gia Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh và Phan Thanh Kha, Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Trong đó, ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nhiều gốc bằng lăng cổ thụ trong rừng được đào nguyên gốc để đưa ra ngoài bán với giá trị hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Thanh Hồ).

Ông Trần Phước Phi, Đặng Bá Quang, Đinh Gia Bình và Phan Thanh Kha cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Cả 5 bị can đều là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo việc đảng viên vi phạm cho Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai biết để xử lý.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.