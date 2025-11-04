Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động cho bà Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: Quang Vinh).

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê ở Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII và có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Từ một thanh tra viên, trải qua quá trình công tác tại tỉnh Hà Nam, bà Hoài trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam vào năm 2000. Sau gần 4 năm giữ cương vị này, bà trở thành Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam vào giữa năm 2004.

Các lãnh đạo tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Quang Vinh).

Sau đó, bà lần lượt kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam); Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đầu năm 2011, bà Hoài giữ chức Phó Chủ nhiệm, sau đó là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5/2024, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và 3 tháng sau đó được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.