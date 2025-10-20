Khách treo áo lên đầu phun chữa cháy, 10 tấn nước tràn xuống ngập khách sạn

Vào kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng" ở Trung Quốc (từ ngày 1/10 đến ngày 8/10) vừa qua, một sự cố hy hữu xảy ra thu hút sự quan tâm của dư luận nước này, đồng thời tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc diễn ra tại một khách sạn ở thành phố Thượng Hải. Vị khách tới thuê phòng đã treo móc áo vào đúng vị trí đầu phun của hệ thống chữa cháy tự động đặt trên trần nhà.

Điều này khiến bóng thủy tinh của vòi phun bị vỡ, kích hoạt hệ thống chữa cháy làm hàng tấn nước tràn ra từ đường ống. Mặc dù nhân viên khách sạn kịp thời khóa van nước, nhưng ước tính khoảng 10 tấn nước tràn xuống, gây ngập lụt nghiêm trọng ở hai tầng khách sạn.

Nhiều trang thiết bị, tường, trần và đồ nội thất bị hư hại nghiêm trọng.

Khách treo móc áo lên trần làm kích hoạt hệ thống chữa cháy trong khách sạn (Nguồn video: News).

Sau khi kiểm tra thiệt hại, đơn vị vận hành khách sạn yêu cầu vị khách bồi thường 160.000 nhân dân tệ (gần 600 triệu đồng) cho chi phí sửa chữa và dọn dẹp. Tuy nhiên, du khách không chấp nhận mức đền bù này. Người này cho rằng, khách sạn đưa ra con số "chặt chém". Do hai bên không đạt được thỏa thuận, dẫn đến việc khởi kiện ra tòa.

Hiện vụ việc thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy tại Trung Quốc, hệ thống phun nước tự động được thiết kế với độ nhạy cực cao nhằm phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu khi cháy xảy ra.

Cơ chế kích hoạt bao gồm hệ thống kích hoạt bằng nhiệt và kích hoạt bằng lực tác động.

Cụ thể, khi nhiệt độ môi trường vượt mức quy định, bóng thủy tinh trong đầu phun sẽ vỡ ra, cho phép nước phun ra để dập lửa. Ngoài ra, nếu đầu phun bị kéo, đè, va chạm hoặc treo vật nặng, bóng thủy tinh cũng có thể vỡ và hệ thống sẽ xả nước.

Khách treo đồ vào đầu phun chữa cháy, kích hoạt hàng tấn nước chảy xuống (Ảnh cắt từ clip).

Vì vậy, mọi hành vi tác động lên đầu phun đều tiềm ẩn rủi ro kích hoạt hệ thống và gây thiệt hại lớn.

Trong trường hợp này, các chuyên gia pháp lý cho rằng, mức bồi thường cần dựa trên thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, du khách cũng có trách nhiệm tuân thủ quy định, không được sử dụng sai mục đích các thiết bị an toàn trong phòng.

Nếu gây thiệt hại, cá nhân có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, thậm chí là trách nhiệm hình sự với trường hợp thiệt hại nghiêm trọng.

Ước tính khoảng 10 tấn nước tràn xuống gây ngập lụt 2 tầng của khách sạn (Ảnh: News).

Đồng thời, các khách sạn được khuyến cáo nên lắp đặt thêm móc treo đồ trong phòng và dán biển cảnh báo rõ ràng gần các thiết bị chữa cháy để hạn chế tình huống tương tự tái diễn.

Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra sự cố kiểu này tại các khách sạn.

Trước đó vào tháng 7, tại thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu, một khách sạn cũng ghi nhận trường hợp du khách gây ra sự cố tương tự. Tuy nhiên, tính chất vụ việc không quá nghiêm trọng nên số tiền phải bồi thường của khách là 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,5 triệu đồng).

Tương tự vào tháng 5/2023, một sinh viên ở thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) cũng vô tình gây ngập phòng khách sạn khi treo quần áo lên đầu phun nước, dẫn đến khoản bồi thường 10.000 nhân dân tệ (gần 37 triệu đồng).