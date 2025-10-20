Thang leo tự hạ thoát nạn cho nhà cao tầng khi cháy nổ

Trong không gian chật hẹp của những khu phố kinh doanh sầm uất, mỗi mét vuông đều được tận dụng tối đa cho buôn bán, sinh hoạt, kho chứa… Cầu thang vừa là lối đi lại, vừa là đường thoát hiểm nhưng đôi khi trở thành “điểm nghẽn sinh tử” khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Thang leo tự hạ thoát nạn (Ảnh: VinaFoam).

Đa số nhà ở trong ngõ và nhà ở kết hợp kinh doanh tại đô thị chỉ có một lối thoát duy nhất, trong khi đám cháy có thể bùng phát từ tầng trệt, nơi chứa hàng hóa hoặc thiết bị điện. Khi khói và nhiệt lan lên nhanh, người ở tầng trên gần như không còn đường ra. Vì thế, một lối thoát thứ hai - an toàn và khả thi - không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là sự chuẩn bị có trách nhiệm cho những người thân trong nhà.

Từ nhận thức đó, Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam đã phát triển dòng thang leo tự hạ thoát nạn - một thiết bị nhỏ gọn nhưng mang ý nghĩa lớn: tạo ra lối thoát bên ngoài từ trên cao khi cháy nổ.

Cấu trúc thông minh - Vận hành tức thì

Không chỉ là chiếc thang, thiết bị được thiết kế như một hệ thống thoát nạn cơ học tối ưu, có thể gập gọn sát tường khi không sử dụng và mở ra chỉ với hai thao tác - nhanh, nhẹ, và chính xác.

Khi kích hoạt, toàn bộ thang sẽ tự hạ xuống nhờ thiết kế độc đáo, tạo thành đường thoát an toàn phía ngoài ngôi nhà. Người sử dụng chỉ cần mở khóa chốt, đẩy nhẹ, phần còn lại thang sẽ tự vận hành để sẵn sàng cho việc sơ tán. Tất cả đều được tính toán dựa trên tiêu chí: dễ thao tác trong tình huống khẩn cấp, khi mỗi giây đều quý giá.

Vật liệu hợp kim nhôm anodized giúp thang vừa nhẹ - bền - chống gỉ, chịu được thời tiết khắc nghiệt ngoài trời mà không cần bảo dưỡng thường xuyên. Thiết kế cơ học, không phụ thuộc điện năng hay thiết bị phụ trợ, đảm bảo thang hoạt động trong nhiều hoàn cảnh.

Chốt mở thang cơ học (Ảnh: VinaFoam).

5 mẫu - 5 giải pháp cho nhiều dạng công trình

Dòng thang leo tự hạ thoát nạn của Vina Foam Việt Nam gồm 5 phiên bản thiết kế, đáp ứng linh hoạt mọi không gian:

Thang thẳng đứng: Nhỏ gọn, phù hợp các không gian hẹp nhất.

Thang có lồng bảo vệ lưng: Đảm bảo an toàn khi leo cao.

Thang có lan can an toàn: Kiên cố và tạo cảm giác an toàn cho các không gian hạn chế.

Thang thả chậm: Tạo lối thoát nạn triệt để xuống mặt đất khi sử dụng.

Thang gấp khúc: Tối ưu cho công trình có nhiều chướng ngại kiến trúc.

Lối thoát hiểm với thang có lồng bảo vệ lưng (Ảnh: VinaFoam).

Khi lắp đặt tại ban công, sân thượng hoặc cửa sổ thoát hiểm khẩn cấp, thiết bị này tạo nên lối thoát độc lập bên ngoài công trình, giúp người bên trong di chuyển ra ngoài nhanh hơn, tránh tình trạng mắc kẹt khi xảy ra cháy.

Đại diện Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi công trình đều cần thiết có một lối thoát thứ hai. Một chiếc thang nhỏ có thể không làm thay đổi diện mạo căn nhà, nhưng có thể cứu sống cả một gia đình”.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc bổ sung thiết bị thoát nạn cố định như thang leo tự hạ không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro cháy nổ, mà còn thể hiện văn hóa an toàn và tinh thần chủ động bảo vệ cộng đồng.

“Một lối thoát nhỏ hôm nay bảo đảm cho an toàn ngày mai là thông điệp Vina Foam Việt Nam mong muốn gửi đến từng gia đình giữa nhịp sống đô thị hiện đại”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

