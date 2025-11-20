Đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3, tài xế không bị phạt với lý do bất ngờ

Sáng 20/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa mời tài xế xe khách P.H.Q. (SN 1982, trú tại Hà Nội) lên cơ quan công an để làm việc, do tài xế có hành vi điều khiển ô tô đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, lực lượng chức năng không xử phạt với nam tài xế.

Hình ảnh vi phạm của anh Q. (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, vào lúc 7h39 ngày 19/11 tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua tòa nhà Keangnam Landmark Tower 72), anh Q. đã điều khiển ô tô đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp. Hành vi vi phạm này đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Tại cơ quan công an, anh Q. cho biết lý do anh làm như vậy là do trên xe đang chở cháu của mình đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện 19-8.

Anh Q. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, lực lượng CSGT sau đó đã xác minh vụ việc và cho kết quả đúng như anh Q. trình bày. Theo đó, vào lúc 10h27 ngày 19/11, Bệnh viện 19-8 đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu là cháu của anh Q., bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, ngoài ra cháu còn bị sốt cao.

Bệnh án của cháu anh Q. (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi xác minh sự việc, Phòng CSGT Hà Nội đã không xử lý hành vi vi phạm của anh Q., do nam tài xế này thực hiện trong tình thế cấp thiết - vi phạm để đưa người bệnh đi cấp cứu.