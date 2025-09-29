Chém cổ đông đoạt lại mỏ cát Pha Lê, chủ tịch công ty cùng đàn em lĩnh án

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Chiến Thắng (51 tuổi, trú thành phố Hải Phòng) 8 năm tù; Phạm Văn Việt (40 tuổi, trú Hà Nội) 7 năm tù; Nguyễn Phi Hùng (38 tuổi, trú tại Đà Nẵng) 5 năm tù và Trần Ngọc Anh (58 tuổi, trú tại Hà Nội) 6 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Riêng bị cáo Ngọc Anh còn lãnh thêm 12 năm tù vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 18 năm.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam (Công ty Pha Lê) hoạt động khai thác cát tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thượng Đức, Đà Nẵng).

Thời điểm đó, Phạm Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, về mặt pháp lý sở hữu 30% phần vốn góp. Tuy nhiên trên thực tế, ông này đã chuyển nhượng 23% phần vốn góp của mình cho người khác, bản thân chỉ giữ lại 7%.

Ngày 15/4/2021, các thành viên Công ty Pha Lê đã họp và bầu ông N.Đ.H. (trú tại Đà Nẵng) làm chủ tịch thay ông Thắng.

Đầu năm 2022, nhằm thâu tóm quyền điều hành công ty, ông Thắng đã đưa các đối tượng có tiền án, tiền sự đến làm việc tại mỏ cát. Nhóm này làm việc không tuân thủ quy định công ty, thường xuyên đe dọa các tổ đội khai thác và các thành viên góp vốn.

Cuối năm 2022, công ty quyết định đóng cửa mỏ cát. Ông H. lo sợ nhóm đối tượng trả thù nên tránh mặt. Tuy nhiên nhóm này vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa ông và gia đình.

Ngày 7/7/2023, khi ông H. đang đi bộ trên đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng bị Nguyễn La Duy và Phạm Văn Việt dùng dao chém gây thương tích 50%.

Sau khi gây án, các đối tượng được đồng bọn bố trí phương tiện, tiền bạc để bỏ trốn. Nạn nhân sau đó xin từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thắng được bầu thay thế, giữ quyền điều hành công ty.

Không dừng lại ở đó, tháng 11/2023, nhóm của ông Thắng còn tổ chức “đấu thầu” nội bộ trái pháp luật để thâu tóm quyền khai thác mỏ cát.

Ban đầu, một thành viên trúng thầu nhưng bị Trần Ngọc Anh nhiều lần đến nhà đe dọa buộc rút lui. Sau đó, nhóm sắp xếp để Ngọc Anh là người duy nhất trúng thầu. Dù vậy, ngay khi nắm quyền, Thắng lập tức cắt liên lạc, chiếm toàn bộ lợi ích từ hoạt động khai thác.

Mặc dù, bị cáo Phạm Chiến Thắng phủ nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn khẳng định Thắng là người chủ mưu, chỉ đạo cho đồng phạm chém nạn nhân.

Riêng Trần Ngọc Anh, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ hơn 39g ma túy khi bắt đối tượng này.