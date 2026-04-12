Đi thăm người thân, 2 cháu nhỏ tử vong dưới hồ nước

Ngày 12/4, thông tin từ UBND xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Nạn nhân là em D.B. (10 tuổi) và em N.B. (13 tuổi), cùng trú tại buôn Tar, xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk.

Trước đó, trưa 11/4, cả 2 em đến buôn Tăc Mnga (xã Ea Ning) chơi ở nhà họ hàng. Khoảng 15h cùng ngày, các cháu theo người cậu ra hồ nước trong buôn để bắt cá rồi về lại nhà họ hàng.

Chiều cùng ngày, người nhà không thấy 2 cháu nên đã đi tìm và phát hiện các cháu dưới hồ nước nên đã xuống trục vớt lên bờ trong tình trạng tím tái. Cán bộ y tế địa phương cùng người dân đã sơ cứu tại chỗ khoảng 15 phút rồi đưa đến trung tâm y tế. Đến khoảng 17h50, các nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Sau vụ việc, chính quyền xã Ea Ning và xã Cuôr Đăng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân mai táng. Gia đình của cả 2 cháu đều thuộc hộ nghèo tại xã Cuôr Đăng.