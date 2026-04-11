Nam sinh lớp 10 lao ra dòng nước xoáy cứu sống 2 người

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò (Nghệ An), cho biết vào khoảng 16h20 ngày 10/4, tại khu vực đảo Lan Châu, em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3, trong lúc đi dạo đã phát hiện 3 người đang chới với giữa dòng nước biển.

Trước tình thế khẩn cấp, nam sinh nhanh chóng mượn phao của một người dân đang tắm gần đó rồi lao ra khu vực có dòng nước xoáy để tiếp cận, cứu các nạn nhân.

Lực lượng chức năng đưa một nạn nhân đuối nước vào bờ (Ảnh: Hoàng Thành).

Giữa điều kiện sóng lớn và dòng chảy mạnh, nam sinh lớp 10 đã nỗ lực tiếp cận các nạn nhân. Thành lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do kiệt sức và nước cuộn xiết, em không thể tiếp cận người còn lại. Nạn nhân này sau đó đã không qua khỏi.

Sau khi đưa được 2 nạn nhân vào bờ, Thành thực hiện sơ cứu ban đầu trước khi mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, cho biết Thành là học sinh chăm ngoan, có ý thức tốt trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

Theo cô Mai, vào dịp mùa nắng nóng, nhà trường luôn tăng cường tuyên truyền trên nhiều kênh về nguy cơ đuối nước cho học sinh. Hành động của Thành thể hiện tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp và đặc biệt là biết cách xử lý, cứu người trong tình huống khẩn cấp.

“Nhà trường đã giao cho Đoàn Thanh niên phối hợp với hội phụ huynh tổ chức tuyên dương, nêu gương em Thành trong buổi chào cờ sáng thứ hai tuần tới, nhằm lan tỏa hành động dũng cảm”, cô Mai chia sẻ.

Hành động dũng cảm của Thành không chỉ cứu sống 2 người mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, đáng được biểu dương, khen thưởng.