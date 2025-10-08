Đi sang nhà bạn chơi, người đàn ông ngã xuống suối tử vong

Sáng 8/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết các lực lượng chức năng xã Tát Ngà vừa tìm thấy người đàn ông bị mất tích khi đi sang nhà bạn chơi. Nạn nhân đã tử vong và được xác định là ông P.V.P. (SN 1951, trú tại thôn Nà Trào, xã Tát Ngà).

Thi thể ông P. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 3km (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, chiều 6/10, ông P.V.P. đi sang nhà bạn ở thôn Nà Dầu cùng xã chơi. Đến chiều 7/10, gia đình vẫn chưa thấy ông P. về nhà, đi tìm nhiều nơi không thấy nên đã báo công an xã.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng công an xã Tát Ngà đã huy động lực lượng, cùng với người dân triển khai tìm kiếm. Đến 16h40 ngày 7/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông P. mắc kẹt tại khe suối thuộc địa phận thôn Bản Chiều, cách vị trí ông P. gặp nạn khoảng 3km.

Nhà chức trách cho biết, qua kiểm tra thân thể nạn nhân không phát hiện dấu vết ngoại lực, xác định nguyên nhân tử vong của ông P. là tai nạn tự ngã xuống suối.

Công an xã và chính quyền địa phương đã lập biên bản làm việc, lấy lời khai nhân chứng và bàn giao thi thể ông P. cho gia đình lo hậu sự.