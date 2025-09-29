Đi kiểm tra chống bão, bí thư chi bộ bị cây đè tử vong

Sáng 29/9, ông Vũ Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận, một bí thư chi bộ thôn thuộc địa phương này bị cây đổ đè tử vong khi đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 Bualoi.

Theo ông Ba, vụ việc xảy ra khoảng hơn 6h cùng ngày. Nạn nhân là ông N.N.H. (SN 1965), Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3 (xã Dân Lý cũ).

Các lực lượng chức năng đưa thi thể ông N.N.H. về gia đình lo hậu sự (Ảnh: Mạnh Quỳnh).

Vào thời điểm trên, ông N.N.H. đi từ nhà văn hóa thôn 3 Dân Lý ra đường về hướng nhà mình, khi đang đi trên đường thì gió bất ngờ quật đổ cây xà cừ to, đè trúng người khiến ông H. tử vong.

“Các cấp chính quyền địa phương đã cử đoàn xuống gia đình động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho ông N.N.H.”, ông Ba nói.

.