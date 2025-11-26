Đề xuất xử phạt việc sử dụng nguồn nước chữa cháy sai mục đích

Bộ Tư pháp mới công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Tại Điều 7 dự thảo nghị định nêu về sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 21 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP, trong đó đề xuất phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không duy trì đủ số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kĩ thuật theo quy định của phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ đã được trang bị, lắp đặt;

Sử dụng nguồn nước chữa cháy sai mục đích theo quy định hoặc không duy trì nguồn nước chữa cháy theo quy định.

Theo Bộ Công an - cơ quan soạn thảo dự thảo nghị định, một số hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP chưa quy định hành vi “sử dụng nguồn nước chữa cháy sai mục đích hoặc không duy trì nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật”.

Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận đám cháy, phun nước áp lực cao để dập lửa (Ảnh: Nam Anh).

Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực PCCC và CNCH có phạm vi điều chỉnh, đối tượng rộng, bao trùm tất cả các mặt của đời sống, kinh tế, xã hội.

Do vậy, thường xuyên phải cập nhật, bổ sung các quy định của pháp luật, của tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và CNCH để phù hợp với tình hình phát triển của khoa học kỹ thuật, xu thế hội nhập của quốc tế.

Do đó, các quy định về chế tài xử phạt phải thường xuyên bổ sung, cập nhật để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật, bảo đảm tính khả thi, tăng cường răn đe, giáo dục cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính, kịp thời trong việc sửa đổi, bổ sung các chính sách mới thì việc ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH” là cần thiết.