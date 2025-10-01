Đề xuất tài trợ phà kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ

UBND TPHCM vừa phản hồi đề xuất của Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (chủ đầu tư dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ) về việc tài trợ phương tiện phà nhằm giảm tình trạng quá tải tại bến phà Bình Khánh.

Theo đó, UBND thành phố ủng hộ chủ trương để doanh nghiệp tài trợ phà. Phía doanh nghiệp chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị vận hành phà Bình Khánh để thống nhất phương án giao, nhận phương tiện.

Phà Bình Khánh kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã đề xuất UBND TPHCM tăng cường kết nối giao thông khu vực Cần Giờ. Doanh nghiệp đánh giá tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà Bình Khánh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động giao thương, du lịch tại Cần Giờ.

Hiện, khu vực Cần Giờ được kết nối với trung tâm TPHCM qua tuyến phà Bình Khánh. Tuyến phà này được biên chế 2 phà 200 tấn, 3 phà 100 tấn và dự phòng một phà 100 tấn. Trung bình, các phà này vận chuyển được tổng cộng 22.000 lượt khách/ngày, có thể tăng lên 44.000 lượt khách/ngày trong dịp cao điểm.

Tuy nhiên, mức công suất này không đáp ứng được nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Tình trạng ô tô xếp hàng dài chờ lên phà xuất hiện thường xuyên. Đặc biệt, khi Cần Giờ có các sự kiện lớn, dòng xe đổ về khiến tuyến phà quá tải nghiêm trọng.

Để giải quyết tình trạng quá tải, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương trong thời gian chờ xây cầu, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đề xuất tài trợ 3 phà công suất 200 tấn để lực lượng thanh niên xung phong quản lý, vận hành.

Việc tài trợ này bao gồm cả chi phí nhiên liệu, nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành. Thời hạn hoạt động dự kiến khoảng 2,5 năm, gắn với mốc hoàn thành các hạ tầng kết nối trọng điểm như cầu Cần Giờ, đường sắt đô thị...