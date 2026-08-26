Cục CSGT: Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc không phải "làm khó tài xế"

Phạt xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8

Từ ngày 27/8, lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đó, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, nếu tài xế di chuyển tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m bị tính là vi phạm.

Với lỗi này, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu việc không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hiện trường một vụ tai nạn dồn toa giữa nhiều ô tô, do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Lý giải về lỗi phạt này, Cục CSGT cho biết, ở tốc độ 100km/h, mỗi giây xe di chuyển được khoảng 28m. Với khoảng cách 100m, chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống, đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn.

Theo thống kê từ Cục CSGT, có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến các vụ tai nạn "dồn toa" hàng loạt vô cùng thảm khốc.

Chính vì vậy, Cục CSGT xác định, để phòng ngừa tai nạn triệt để thì cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm về không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

"Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc không phải là quy định để làm khó tài xế, mà tạo một thói quen an toàn giúp người dân bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Khi đường ùn tắc, tài xế giữ khoảng cách thế nào?

Cục CSGT cho biết, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Khi tốc độ phương tiện lưu hành 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m;

Tốc độ từ trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m;

Tốc độ từ trên 80km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m;

Tốc độ từ trên 100km/h đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m.

Khoảng cách an toàn giữa các xe và tốc độ lưu thông trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.