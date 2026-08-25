Bất đồng giữa ACV và nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ liên quan sân bay Long Thành được tháo gỡ

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính về việc tháo gỡ các vướng mắc tại dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai), nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ cùng các bên liên quan đã chấp thuận phương án tỷ giá quy đổi theo hồ sơ mời thầu.

Bất đồng trước đó phát sinh tại gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách), có tổng mức đầu tư 27.800 tỷ đồng và gần 339 triệu USD, do liên danh Vietur thực hiện. Tập đoàn IC Ictas đến từ Thổ Nhĩ Kỳ là nhà thầu đứng đầu liên danh này.

Quá trình triển khai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát và xác định một số hạng mục thiết bị thực chất phát sinh chi phí trong nước thông qua nhà thầu phụ và nhà cung cấp Việt Nam nên không đủ điều kiện thanh toán bằng ngoại tệ theo quy định.

Công trường nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

ACV đã yêu cầu chuyển các hạng mục này sang thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá cố định 1 USD = 23.650 đồng (tỷ giá quy định trong hồ sơ mời thầu tại thời điểm trước ngày đóng thầu). Tuy nhiên, IC Ictas từng phản đối và yêu cầu thanh toán toàn bộ bằng USD hoặc áp dụng tỷ giá tại thời điểm thanh toán nhằm tránh rủi ro trượt giá.

Để tháo gỡ điểm nghẽn có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Bộ Tài chính đã lập tổ công tác liên ngành phối hợp cùng Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các địa phương liên quan.

Bộ Tài chính cũng có văn bản gửi IC Ictas, đề nghị nhà thầu căn cứ hợp đồng và quy định pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp với ACV; đảm bảo đồng tiền thanh toán phù hợp với quy định hợp đồng, trên tinh thần không làm kéo dài tiến độ dự án.

Sau quá trình đàm phán, tại cuộc họp 3 bên giữa ACV, IC Ictas và nhà thầu phụ VTG, nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng thuận phương án thanh toán bằng VNĐ và áp dụng tỷ giá quy định trong hồ sơ mời thầu là 1 USD = 23.650 đồng đối với các hạng mục thiết bị không đủ điều kiện thanh toán bằng ngoại tệ.

Sự thống nhất này tạo cơ sở pháp lý để ACV và IC Ictas hoàn tất ký kết phụ lục hợp đồng trong tháng 8, giải quyết nút thắt thanh toán.

Trong diễn biến liên quan, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của liên danh Vietur tại dự án sân bay Long Thành.

Cơ quan thanh tra xác định liên danh Vietur dự thầu bằng ngoại tệ (giá trị hơn 235 triệu USD) là sai quy định, nhưng bên mời thầu không phát hiện để làm rõ, vẫn ký hợp đồng 5.10 theo hồ sơ dự thầu và thanh toán bằng USD là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện Nhà thầu IC Ictas tự ý ký hợp đồng với các nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ phần trăm công việc cam kết trong hợp đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận.

Đồng thời, IC Ictas còn giao công việc cung cấp và lắp đặt hệ thống quản lý trung tâm (CMS) cho nhà thầu Ricons nằm ngoài phạm vi thầu phụ được thỏa thuận, thuộc hành vi chuyển nhượng thầu theo Luật Đấu thầu. Về nội dung này, thanh tra xác định IC Ictas đã nhận được sự chấp thuận của chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi thực hiện.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin sang Bộ Công an để xem xét, điều tra và xử lý theo thẩm quyền đối với một số vi phạm của chủ đầu tư cùng các nhà thầu liên quan.