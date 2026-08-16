TPHCM nghiên cứu luồng hàng hải tầm nhìn 100 năm khi làm hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị xem xét, cho ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Trước đó, theo đánh giá của cơ quan quản lý, các quy hoạch cảng biển hiện hành của Việt Nam được xây dựng cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong khi đó, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tuổi thọ thiết kế công trình trên 100 năm.

Do vậy, nhà chức trách hàng hải đề nghị công tác dự báo, quy hoạch tàu, luồng hàng hải và các cảng biển cũng phải được nghiên cứu với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh đó, công trình cắt qua vịnh Gành Rái và khu vực luồng hàng hải ra vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nên cần phương án thiết kế ưu tiên phát triển hàng hải.

Để đảm bảo không gian phát triển cho các thế hệ tàu biển tương lai, đơn vị tư vấn và liên danh nhà đầu tư được yêu cầu nghiên cứu, phân tích dự báo các thông số kỹ thuật hàng hải dài hạn.

Trọng tâm bao gồm việc dự báo tăng trưởng sản lượng hàng hóa qua vịnh Gành Rái; xác định quy mô, số làn, bề rộng của luồng chính và luồng phụ; xác định cỡ tàu, loại tàu tương lai cũng như cao độ mực nước và cao độ đáy luồng chạy tàu.

Đồng thời, các thông số an toàn kỹ thuật, như khoảng cách từ đáy luồng nạo vét đến đỉnh lớp đá bảo vệ hầm dìm; ảnh hưởng của hiện tượng bồi, xói; phương án luồng tạm trong thời gian thi công và khổ thông thuyền cho các tuyến đường thủy nội địa cũng phải được tính toán chuẩn xác, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng hải.

Phối cảnh minh họa tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Ảnh: NĐT).

Theo thiết kế, tại vị trí vượt luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, nhà đầu tư sẽ thi công tuyến hầm dìm và 2 đảo nhân tạo để kết nối giữa hầm và cầu. Yêu cầu quan trọng với đoạn hầm dìm này là phải đủ độ sâu (cao độ đáy luồng) để an toàn cho tàu thuyền đi qua, bao gồm cả các cỡ tàu mới trong tương lai.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, đại diện liên danh nhà đầu tư (Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ) đã hoàn thiện và nộp lại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trong đó, đơn vị tư vấn đã bổ sung đánh giá, dự báo về luồng hàng hải với tầm nhìn 100 năm.

Sở Xây dựng TPHCM đang tích cực phối hợp cùng Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan thẩm định các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm sự kết nối đồng bộ và bền vững giữa tuyến đường bộ vượt biển với huyết mạch hàng hải của khu vực phía Nam.

Khu du lịch biển Vũng Tàu (phía xa) nhìn từ dự án lấn biển Cần Giờ (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang ở bước trình, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây là công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, phức tạp; được kỳ vọng giúp phát triển khu đô thị biển Cần Giờ và tạo thêm tuyến đường kết nối trung tâm TPHCM với Vũng Tàu.

Theo hồ sơ, dự án có chiều dài hơn 14km, gồm: gần 1,9km đường dẫn, 8km đường vượt biển, 295m đường kết nối từ cầu vào hầm và 3,85km hầm vượt biển. Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, với diện tích sử dụng đất và mặt nước hơn 169ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 93.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư là hơn 65.400 tỷ đồng, tương đương hơn 70% tổng mức đầu tư, ngân sách thành phố dự kiến thanh toán gần 28.000 tỷ đồng, chiếm gần 30%.