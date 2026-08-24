Màn diễu binh đặc biệt giữa concert 70.000 khán giả ở TPHCM

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của concert Tổ quốc trong tim tại TPHCM vào tối 23/8 là màn diễu binh được đưa trực tiếp lên sân khấu. Những đội hình chiến sĩ xuất hiện trong tiếng quân nhạc, bước đều giữa không gian rực sắc đỏ, nhận được sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả.

Đêm nhạc Tổ quốc trong tim gồm 3 chương. Mở màn là chương “Non sông một dải” tái hiện những dấu mốc lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày đất nước thống nhất. Chương hai “Sắc đỏ tự hào” tôn vinh hình ảnh quốc kỳ và sự hy sinh của các thế hệ người Việt. Chương cuối, “Tổ quốc trong tim” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết hợp nghệ thuật đương đại và văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, mở cửa tự do phục vụ người dân. Chương trình được định hướng trở thành hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân và khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân mở đầu cho màn diễu binh nằm trong chương Sắc đỏ tự hào.

Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân là đơn vị diễu binh đặc biệt tái hiện hình ảnh 5 mũi giáp công thần tốc tiến vào Sài Gòn trong Đại thắng mùa Xuân 1975. Khối mặc quân phục xanh rêu giản dị, mang theo cờ giải phóng.

Ở chương Tổ quốc trong tim, ba khối nữ gồm Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Nữ Du kích miền Nam lần lượt tiến qua sân khấu, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho màn diễu binh.

Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an xuất hiện trong quân phục Công an nhân dân và mũ nồi xanh. Đội hình nữ sĩ quan tiến bước đồng đều, dứt khoát, tiếp nối hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam hôm nay tham gia các sứ mệnh quốc tế.

Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam gây ấn tượng với quân phục dã chiến, mũ nồi xanh đặc trưng. Nụ cười rạng rỡ của những bóng hồng mang quân phục Việt Nam, những người đại diện cho hình ảnh hòa bình, bản lĩnh của Tổ quốc ra thế giới.

Các nữ chiến sĩ mang súng, bước đều trong đội hình, khắc họa hình ảnh những “bông hồng xanh” Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.

Hình ảnh những nữ du kích miền Nam được tái hiện với áo bà ba đen, khăn rằn, mũ tai bèo và súng trên vai. Những bước chân mạnh mẽ gợi nhắc hình ảnh người phụ nữ miền Nam kiên cường, trực tiếp chiến đấu và góp sức trong những năm tháng kháng chiến.

Các chiến sĩ tiến qua sân khấu với đội hình đồng đều, động tác dứt khoát, tái hiện không khí trang nghiêm của những cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn.

Sự xuất hiện của khối diễu binh ngay trên sân khấu âm nhạc mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc đặc biệt cho người xem tối 23/8.

Khán giả liên tục vẫy cờ, reo hò và đưa điện thoại lên ghi hình lại màn diễu binh của các khối. Nhiều người nhớ lại không khí sôi động, tự hào từng bao trùm TPHCM và Hà Nội trong các dịp đại lễ A50, A80.

Màn diễu binh sống động hòa cùng tiếng quân nhạc hào hùng, biến không gian đêm nhạc thành một đại lễ tràn ngập sắc đỏ hào hùng.

Trước đó, vào đầu chương trình, Đội Tiêu binh Danh dự thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào sân khấu, tiến thành lễ Thượng cờ. Đúng thời điểm diễn ra nghi thức, trời bất ngờ đổ mưa to.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, lễ Thượng cờ là một trong những điểm nhấn quan trọng được ê-kíp dành riêng cho Tổ quốc trong tim tại TPHCM. Phần diễu binh, diễu hành cũng được chuẩn bị công phu. Các chiến sĩ miệt mài tập luyện để mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho khán giả. “Chúng tôi mong muốn tạo nên những điểm chạm cảm xúc, góp phần làm nên dấu ấn riêng của chương trình tại TPHCM”, đạo diễn chia sẻ.

Dưới sân khấu, đông đảo khán giả vẫn đứng tại chỗ, hướng về Quốc kỳ và hát Quốc ca trong màn mưa, tạo nên hình ảnh đặc biệt tại Tổ quốc trong tim.